Дзюба может переехать в Италию. «Интер» интересуется нападающим «Зенита»

Нападающий футбольного клуба «Зенит» и сборной России Артем Дзюба может продолжить карьеру в Италии. Как сообщает 17 октября Il Giornale, к игроку проявляет интерес миланский «Интер».

Миланцы занялись поиском форварда после того, как стало известно, что Алексис Санчес выбыл минимум на три месяца из-за травмы.

В связи с этим «Интер» собирается сделать «Зениту» официальное предложение уже в январе. Контракт Дзюбы с петербургским клубом действует до лета 2020 года.

В нынешнем розыгрыше Серии А «Интер» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ювентуса» на 1 очко.

Напомним, что в январе сообщалось, что приобрести Дзюбу пытался английский «Эвертон». В услугах 30-летнего россиянина якобы был заинтересован лично главный тренер клуба Марку Силва. Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года.



