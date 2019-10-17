Повышения не будет. Смольный решил не увеличивать прожиточный минимум

Прожиточный минимум в 3-м квартале 2019 года в Петербурге останется неизменным и составит 11 465 рублей 30 копеек в расчете на душу населения. Это следует из проекта постановления правительства, который выставлен городскими властями на общественное обсуждение.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 12 584 рубля и 30 копеек, для пенсионеров – 9303 рубля 80 копеек и для детей 11 176 рублей 20 копеек. Именно такие показатели были утверждены властями для 2-го квартала 2019 года. До этого уровня прожиточный минимум был поднят еще в апреле 2019 года. В среднем увеличение составило по 300 рублей в каждой категории.

Ранее «Левада-центр» опубликовал исследование, согласно которому 40% граждан РФ получают не более 12,5 тысячи рублей. Для поддержания нормального уровня жизни в семье, по мнению респондентов, необходимо около 38 тысяч на человека.



