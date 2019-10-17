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17.10.2019 15:12
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Правая рука Бастрыкина не хочет его оговаривать. Экс-полковник юстиции заявил о давлении чекистов

Ближайшего соратника Александра Бастрыкина, экс-главу службы безопасности СК Михаила Максименко, пытались заставить оговорить своего шефа. Об этом бывший особист заявил на заседании в Мосгорсуде 17 октября. Суд рассматривает новые эпизоды дела о взятках, которые высокопоставленные сотрудники Следкома, по версии ФСБ, получали от представителей криминального мира.

«На меня оказывали давление [сотрудники ФСБ] с целью получения показаний на Александра Ивановича Бастрыкина, других сотрудников Следственного комитета», — заявил Максименко, слова которого приводит РБК.

Правая рука Бастрыкина заявил, что в преступный сговор не вступал, никаких денег не получал и не передавал. 

«Полагаю, никаких объективных доказательств моей вины в деле нет. Денежные средства, якобы полученные нами, не были обнаружены, крупных трат я не совершал, а израсходовать такую сумму скрытно я не смог бы физически», — сказал бывший полковник.


Напомним, по коррупционному делу высокопоставленных сотрудников Следственного комитета, помимо Максименко, проходят экс-глава ГСУ СК по Москве Александр Дрыманов и экс-глава управления ведомства по ЦАО Алексей Крамаренко. Получил срок и уже вышел на свободу бывший замглавы ГСУ СК по Москве Денис Никандров — он признал вину. 

«Единственным косвенным доказательством моей виновности являются показания Никандрова, который, по его мнению, был вынужден меня оговорить под давлением сотрудников ФСБ. У меня есть этому подтверждения, которые я представлю позже», — заявил Максименко.

Напомним, резонансные задержания офицеров начались после ареста в Москве Андрея Кочуйкова (Итальянца), сподручника криминального авторитета Шакро Молодого. Как считает следствие, Дрыманов, Максименко, Крамаренко и Никандров получили за освобождение Итальянца миллион долларов. Роль руководителя «преступной группы» коррумпированных следователей гособвинение отводит Максименко.

Ранее часть материалов в отношении Максименко была выделена в отдельное производство. По ним в апреле 2018 года он признан виновным и получил 13 лет строгого режима, а также штраф – 165 млн рублей. Особист также лишен звания полковника юстиции. 

 

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