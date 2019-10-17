Гости из Тверской области не сладили с дорогами Ленинградской, а на «Нарве» пенсионер на Daewoo подбил развозку психдиспансера

За минувшую среду, 16 октября, на дорогах Петербурга и Ленинградской области произошло 466 аварий. День отметился и столкновениями машин, и полетами в дерево, и наездом на пешехода, и, несмотря на похолодание, ДТП с мотоциклом.

В Петербурге было зафиксировано 412 дорожных аварий, сообщает 17 октября Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО. Пострадавшие были в 10 случаях. Травмы получили 10 взрослых и один ребенок. Погибших не было.

Вечером на перекрестке Выборгского и Дунайского проспектов столкнулись микроавтобус и маршрутка. 46-летний водитель Volkswagen Transporter въехал в остановившийся на красный автобус ПАЗ 202-го маршрута. Маршрутка ехала пустая. Пострадал в итоге водитель «Фольксвагена».





А в 22:23 на пересечении набережной Обводного канала и Лиговского проспекта в ДТП попал мотоциклист. Байкер получил легкие травмы, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Смертельная авария произошла в Выборгском районе Ленобласти. Вечером на 1-м километре дороги между посёлками Красносельское и Правдино в кювет улетела LADA Priora. Легковушка врезалась в дерево, и один из пассажиров, он же владелец машины, получил травмы, не совместимые с жизнью. Еще два человека пострадали.

Как стало известно «Фонтанке», за рулем «Лады» находился 31-летний житель Тверской области. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и политравму и в тяжелом состоянии был помещен в реанимацию. Мужчина вез своих земляков: 43-летний хозяин автомобиля ехал на переднем пассажирском сиденье (он скончался на месте до приезда скорой), еще двое находились сзади. 27-летний мужчина получил тупую травму грудной клетки и был госпитализирован в состоянии средней тяжести, 31-летний пассажир не пострадал.

Решается вопрос о возбуждении по факту ДТП уголовного дела.

В Кингисеппе в 18:45 автомобиль сбил школьника. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода напротив дома 14 по улице Химиков водитель автомобиля Opel Astra наехал на 8-летнего ребенка. Школьника госпитализировали.

А за два часа до этого, в 16:50, в Кингисеппском районе столкнулись легковушка и микроавтобус. По информации ГИБДД, на 15-м километре трассы «Нарва» 71-летний мужчина на автомобиле Daewoo Nexia при развороте не пропустил ГАЗ под управлением 54-летнего водителя. Микроавтобус принадлежит Кингисеппскому психоневрологическому диспансеру и является развозкой персонала.

В результате аварии пострадали водитель «Дэу» и 57-летняя пассажирка автобуса. С различными травмами их доставили в ЦРБ Кингисеппа.