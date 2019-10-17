А тот ли Шухов? Провокационная идея сноса центра Петербурга обернулась для автора вопросами к родословной

Москвич, который называет себя правнуком «русского Эйфеля» Владимира Шухова, представит проект сноса части исторического Петербурга. На Культурном форуме ожидается скандал.

Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Астапкович

В ноябре на Культурном форуме ожидается скандал: предсказуемо одной из самых «хайповых» тем станет дискуссия о возможности частичного сноса исторического центра Петербурга. Предложение внес директор фонда «Шуховская башня» Владимир Шухов, который называет себя правнуком знаменитого тезки-инженера. Самопиар? Информационная волна в интересах застройщика? – эти догадки уже не дают спать сообществу. Но больше всего интерес вызывает доказательство родства. Пока что он путается в биографии предка, а правнучка Елена Шухова публично заявила, что автор скандальной идеи — самозванец.

VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум — мероприятие, которое собирает ведущих деятелей культуры, экспертов, представителей власти, бизнеса. В рамках деловой программы форума участники обсудят насущные вопросы различных областей культуры. Фестивальная программа включает в себя более 100 мероприятий. Форум проходит в восьмой раз. Мероприятие организуют правительство РФ, Министерство культуры и правительство Петербурга.

Вокруг его нынешней повестки – уже пересуды из-за заявленного на 14 ноября доклада, текст которого никто не видел, а автор конкретизирует широкими мазками. Но для того, чтобы любую идею у нас услышали хоть на каком-то уровне, нужно имя.

Владимир Федорович Шухов — председатель российского отделения международной организации DOCOMOMO, которая занимается изучением и защитой архитектурного наследия модернизма, президент фонда «Шуховская башня». Представленная в открытом доступе биография заявленного на Культурный форум эксперта крайне скупа. В частности, известно, что он родился в столице в 1956 году, окончил Московский институт электронного машиностроения. С 1982 года художник – ювелир. С 1996 года – член Московского союза художников – скульптор. Якобы одна из его работ есть в частном собрании Владимира Жириновского.





Более подробных сведений о профессиональном творчестве москвича или о его деятельности на посту главы российского отделения DOCOMOMO найти не удалось. Опрошенные «Фонтанкой» эксперты в области архитектуры и градозащиты рассказали, что о Шухове до скандального предложения о сносе не слышали. Столичные градозащитники, в свою очередь, припомнили его по истории 2014 года, когда защищали от сноса Шуховскую башню у Шаболовки, и высказали мнение, что организаторам Культурного форума следовало бы отказаться от приглашения Шухова в качестве эксперта в свете последних высказываний.

«Зачем он в это полез, он же даже не архитектор?» – удивился его коллега по DOCOMOMO заявленной Шуховым теме.

Благотворительный фонд «Шуховская башня» был учрежден в 2003 году. На сайте фонда содержится призыв жертвовать на спасение одноименной башни, причем указаны отдельные счета для валютного спонсорства — в американском и немецком банках. Отчеты о размерах и тратах поступающих средств на сайте найти не удалось.

На петербургском Культурном форуме 14 ноября заявлена панельная дискуссия с громким названием «Разрушать нельзя сохранить». В качестве модератора и участника этого действа в двух актах выступает президент фонда «Шуховская башня» Владимир Шухов, он же и автор идеи отправить под снос часть исторического центра Петербурга. Ту, которая в наиболее плохом состоянии и которую реставрировать очень дорого. 63-летний мужчина презентует себя в качестве правнука инженера Владимира Григорьевича Шухова.

Владимир Григорьевич Шухов (1853—1939) — российский и советский инженер, архитектор, изобретатель, член-корреспондент Академии наук, которого прозвали «русским Эйфелем» и «русским Леонардо». Изобрел гиперболоидные конструкции, пример которой — знаменитая Шуховская башня на Шаболовке в Москве. Под его руководством строились первые российские нефтепроводы, получил премию им. Ленина за изобретение процесса высокотемпературной переработки нефти.

Раскрывать содержательную часть проекта до дискуссии он отказался. Но основные тезисы на обывательском уровне озвучил: инвесторов дорогая и долгая реставрация памятников не привлекает, поэтому во имя развития города и комфорта его обитателей часть зданий можно и нужно демонтировать.

И все это – на фоне недавнего визита в город консультативной миссии ЮНЕСКО, которая пришла к выводу, что объект всемирного наследия под угрозой, и предложила усилить охранное законодательство. В частности, как писал «Деловой Петербург», миссия раскритиковала качество архитектуры зданий, которые уже построены либо строятся в историческом центре города.





Беспрецедентное по радикальности предложение вызвало возмущение у петербургской общественности, урбанистов и архитекторов. Депутат Заксобрания Борис Вишневский, в частности, заявил в интервью журналу «Город 812»: «Думаю, речь идет или о полной неадекватности, или о сознательной провокации, рассчитанной только на повышение узнаваемости одного конкретного персонажа, не более того». Высказывались предположения, что проект Шухова — провокация с целью самопиара, которая может быть на руку крупным строительным игрокам (сами они подобных высказываний никогда себе не позволяли). Автора идеи, в свою очередь, негодование оппонентов пока не впечатлило.

Если цель действительно заключается в повышении собственной узнаваемости, можно предположить, что глава российского отделения DOCOMOMO переборщил, и теперь рискует получить прозвище «правнука лейтенанта Шмидта», так как нашлись те, кто усомнился, что потомок – «настоящий».

В беседе с корреспондентом «Фонтанки» председатель фонда «Шуховская башня» высказал мнение, что в центре Петербурга «достаточно много надо убрать», и заверил, что может это обосновать. Озвучил лишь очевидное: у тех, кто заселяется сегодня в исторический центр, есть ряд определенных требований – хорошая автопарковка, лифты, качество жилья, достичь даже минимального уровня которого мешают деревянные перекрытия зданий, и их-то надо бы заменить на более современные.

«Эта архитектура построена на работе мозга людей 18 и 19 века, просто надо это понять. Если мы говорим, что мы так же думаем, живем в тех же традициях, то тогда, видимо, надо достроить еще что-то там, сломать какое-то количество новых домов, построить особняки и доходные дома», – заявил он.

В упрек городу глава фонда поставил закрытые на кодовые замки дворы-колодцы, где «есть нечто внутри, непонятно для кого». Под демонтаж он предлагает отдавать проблемные дома. «Если здание уже проедено грибком, если фундаменты все треснули, если там все подмыто водой и выветривание стен произошло, значит, здание умерло. Можно труп оживлять? Есть история про Франкенштейна, но я не думаю, что это самое правильное, потому что это очень большие вложения», – уверен москвич.

В качестве примера объекта для сноса Шухов привел здание в стиле модерна на улице Розенштейна, которое, по его данным, пять лет назад включили в список выявленных памятников. Состояние здания, по его оценке, таково, что там «бомжи отказываются жить».

Так как объектов культурного наследия, в том числе выявленных, на этой улице в Петербурге нет, можно предположить, что речь идет о доме №39, который в 1906 году был возведен по проекту архитектора Мариана Лялевича. В 2017 году КГИОП отказался признать его памятником. В 2018 году Фонд имущества анонсировал аукцион по продаже дома вместе с участком, покупателю предлагалось реконструировать здание в существующих объемно-планировочных решениях под многоквартирный дом, однако торги так и не были назначены.

Между тем Шухов выразил уверенность, что Петр I с учетом его реформаторских устремлений поддержал бы идею о сносе – «не зря же он бороды кому-то рубил». Списки на снос и сохранение он пока не составил, однако Казанский и Исаакиевский соборы, а также Невский и Лиговский проспекты, как он считает, необходимо сохранить.

Скорее всего, анонс о предстоящей дискуссии прошел бы незамеченным, если бы СМИ не пестрели заголовками, что пожертвовать частью исторического центра предложил не кто-нибудь, а правнук знаменитого архитектора, автора телебашни на Шаболовке, человека, которого называли «русским Леонардо». Поэтому не осталась без своих читателей и публикация его правнучки Елены Максимовны Шуховой, которая заявила, что глава фонда не является родственником Владимиру Григорьевичу Шухову, и подробно описала, почему.

Как пишет автор ряда книг об инженере Шухове, у ее предка было пятеро детей: Ксения, Сергей, Фавий, Вера и Владимир. В свою очередь, из них потомством обзавелись двое. У Сергея были дочери Лея и Алла, а у Фавия — Ирина. А вот в третьем поколении потомок у В.Г. Шухова всего один – это она, дочь Аллы Сергеевны Шуховой.

Дискуссия однофамильцев рискует перетечь в правовую плоскость, так как Шухов счел изложенное клеветой и заявил о подготовке иска в суд. О доказательствах своего родства в беседе с «Фонтанкой» он рассуждал менее охотно. По его версии, у инженера, кроме известных детей: Ксении, Сергея, Фавия, Веры и Владимира, был еще один сын. Внебрачный первенец, также названный Владимиром, который и является его дедом. Как утверждает собеседник, приемными родителями незаконнорожденного стали сестра знаменитого инженера и его отец. Вопрос, как ребенок мог получить отчество кровного отца, будущую звезду Культурного форума не озадачил, но ответ ничего не объяснил: «Если возьмете все документы, написано «Владимир Владимирович», и так как он родился оттуда, то потом, когда уже окончательно все было, стал Владимиром Владимировичем», – заявил он (цитата).

При этом глава фонда, который успел дать не одно интервью, путается в показаниях. В разговоре с журналистом портала «Ярославский регион» он рассказывает, что у инженера было пятеро детей. А в 2011 году в материале портала Strana.ru, опубликованном в 2011 году на основании его рассказа, вообще говорится, что автор идеи частичного сноса центра Петербурга — правнук «по линии Сергея».

Шухов-младший рассказывал о сохранившемся семейном архиве, в том числе, фотографиях. В свою очередь, Елена Шухова цитирует письмо, как утверждает она, написанное своей двоюродной бабушкой Верой Владимировной Шуховой племянницам об обстоятельствах, которые последовали после смерти ее сестры Ксении. Оригинал письма, по словам Шуховой, хранится у нее. Согласно ему, Ксения Владимировна через свою домработницу познакомилась с супружеской парой: некими Асией Мефтахутдиновной и Федором Владимировичем Шуховыми. Далее автор приводит текст письма с рассказом, как люди, чьи ФИО полностью совпадают с данными родителей инициатора частичного сноса центра Петербурга, якобы вывозили вещи из дома Ксении. И делает предположение, как часть архива семьи великого инженера могла попасть к Шуховым-однофамильцам, и что дед директора фонда носил аналогичные ФИО с младшим сыном «русского Эйфеля». Попытка редакции связаться с автором материала не увенчалась успехом.

«Фонтанка» нынешнего докладчика форума предоставить доказательства родства. Он неоднократно заявил, что располагает всеми необходимыми документами, но затем попытался направить корреспондента в архивы, предоставил же лишь фото двух документов. Первый — выписка из центрального архива ФСБ от 1929 года о заключении Владимира Владимировича Шухова в концлагерь (а младший сын инженера, полный тезка, скончался в 1919 году). Второй – некое рукопиское заявление, подписанное «потомственным дворянином Владимиром Григорьевичем Шуховым», что последний не имеет возражений о вступлении в брак его сына, студента 3 курса, с Марией Сергеевной Лебедевой. Какие-либо более весомые аргументы в пользу своей версии Шухов, по его выражению, будет готов предоставить, когда сочтет нужным. Заверив, что уже готовит иск к Елене Шуховой о клевете, он попросил его больше не беспокоить.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»