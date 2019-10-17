Пять причин купить подземный паркинг

Приобретение машино-места вместе с квартирой — хорошая инвестиция в свой комфорт и спокойствие. «Петербургская Недвижимость» представляет пять причин купить подземный паркинг прямо сейчас.

Предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»/ shutterstock.com

Экономия времени

Для жителя мегаполиса, живущего в энергичном ритме, время — самый ценный ресурс. Именно его экономят владельцы машино-мест: им не нужно каждый раз искать свободное пятно для стоянки, а путь от паркинга до квартиры занимает не более пары минут. Кроме того, припарковать автомобиль на специальное место легче и быстрее, чем аккуратно встать в небольшой просвет между машинами во дворе.

Чистота машины

Предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»/ shutterstock.com

Подземный отапливаемый паркинг защищает автомобиль от снега, дождя и других погодных явлений. В любое время года по утрам садиться в теплую и чистую машину, у которой не нужно прогревать двигатель и чистить окна, — это особый бонус, который сделает жизнь комфортнее.

Спокойствие водителя

Предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»/ shutterstock.com

Место в паркинге — это безопасность машины. Водителю не нужно просить кого-нибудь присматривать за автомобилем на время отпуска, а по вечерам беспокоиться из-за шума во дворе и выглядывать в окно, проверяя, все ли в порядке. Въезды и выезды из паркинга находятся под видеонаблюдением, поэтому в случае необходимости владелец всегда сможет запросить записи.

Надежное вложение

Если автомобилист вдруг решит продать личный транспорт и пересесть на метро, велосипед или каршеринг, паркинг можно сдавать и получать доход.

Удачная покупка





У покупателей, которые приобретают паркинг одновременно с квартирой, есть возможность хорошо сэкономить и воспользоваться выгодными предложениями. Например, до конца октября клиенты «Петербургской Недвижимости» могут оформить машино-место в беспроцентную рассрочку от застройщика с нулевым первым взносом и платежом от 15 тысяч в квартал. Кроме того, покупатели получают скидку 100 тысяч рублей, которая сделает приобретение еще более приятным*.

Акция действует на подземные паркинги в домах комфорт-класса от Setl Group: это более 10 объектов в Приморском, Московском, Невском, Красносельском и других районах города. Например, в рассрочку от застройщика без первого взноса можно купить машино-место в ЖК «Чистое небо»: стоимость со скидкой составит от 450 тысяч рублей.

*Предложение действительно с 01.10.2019г по 31.10.2019г. Предложение «ПАРКИНГ. Первый взнос 0 руб. + 15 000 руб. в квартал» действует при условии заключения Договора либо Соглашения на покупку любого типа квартир с использованием любого способа оплаты с одновременным заключением Договора на покупку машино-места, например, в ЖК «Чистое небо» стоимостью 450 000 руб. с использованием рассрочки от застройщика на следующих условиях: первый взнос 0 руб., ежеквартальный платеж 15 000 руб., длительность рассрочки 90 месяцев. Рассрочка предоставляется застройщиком. Подробности предложения на сайте www.3355555.ru

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