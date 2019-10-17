Два "корейца" не поделили Комендантский проспект: машины разбиты, есть пострадавшие

Два автомобиля корейских компаний не поделили дорогу на Комендантском проспекте днём 17 октября. По словам очевидцев, пострадавших двое.

На участке Комендантского между Долгоозёрной и Шаврова столкнулись KIA Sorento Prime и Hyundai Solaris, и «Соренто» отлетела в припаркованный «Фольксваген Гольф», рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «В «Хёндэ» вырезали дверь, мужчину на носилках унесли, девушку посадили в скорую помощь», – пишет очевидец.

Пробки на этом месте, по данным «Яндекс.Карт», не наблюдается.

16 октября в Петербурге несколько раз доставалось припаркованным автомобилям, причём их «обрабатывали» сразу «комплектами». На проспекте Луначарского у «Хонды» вырвало колесо, а припаркованную легковушку закинуло на тротуар. На улице Латышских Стрелков разлетелись такси «Солярис» и «Мустанг» с иностранными номерами и ребёнком на борту. На улице Маршала Захарова «Субару» двигалась по дворам с такой энергией, что перескочила через поребрик и газон и ударила две стоящие машины.



