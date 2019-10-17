Подтверждений нет. После жалоб родителей детсада 115 на жестокое обращение с малышами воспитателя перевели в группу постарше

После получения жалобы от одного из родителей на грубое обращение с детьми, 16 октября, один из педагогов группы раннего возраста переведен в другую группу образовательного учреждения. В отношении него начато служебное расследование.

Как сообщает пресс-служба администрации Центрального района, расследование стало следствием широкого резонанса в сети на жалобы родителей. Так, по словам отца ребенка, который ходит в группу раннего воспитания (дети 2–3 лет), воспитатель толкнула его сына.

«На собрание были приглашены родители детей, вошедших в группу, где произошел конфликт, представители администрации Центрального района. В рамках живого диалога между воспитателями, руководством сада и родителями выяснилось, что подтверждений грубого обращения педагога с детьми нет, однако есть замечания к работе воспитателей», – говорится в сообщении.

На воспитателя, утверждают в администрации сада, ранее не поступало жалоб. В поддержку воспитателя выступают как коллеги, так и его выпускники.





Отметим, что ранее уполномоченный по правам детей в Петербурге утверждала, что обеих воспитательниц группы на время расследования, которое кроме сотрудников детского учреждения, чиновников еще проводит и прокуратура, отстранили от работы с детьми.

В разговоре с «Фонтанкой» 16 октября заведующая детсадом Ирина Редрухина разъяснила, что две сотрудницы находятся перед перспективой увольнения. Обеим по 50 лет, с детьми, как говорят в учреждении, работают «очень давно», нареканий раньше не было. В группе, о которой идет речь, восемь воспитанников. Серьёзных травм дети не получали, однако различные лёгкие повреждения были замечены у шестерых.