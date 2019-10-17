К выходным в Петербурге станет в два раза теплее. Синоптики обещают 13 градусов и практически полный штиль

Тепло вернётся в Петербург уже в грядущие выходные. Горожане и гости Северной столицы почувствуют перемены со знаком «плюс» уже в пятницу, 18 октября.

По данным Северо-Западного гидрометцентра, в последний рабочий день недели столбики термометров поднимутся до десятиградусной отметки. Слабый южный ветер сделает прогулки по паркам и набережным комфортными. В субботу, 19 октября, станет ещё теплее, температура воздуха составит 13 градусов.



