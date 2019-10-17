Враг не пройдет. В администрации Тюмени будут искать «жучков» в чайниках, микроволновках и даже в холодильнике

В администрации Тюмени серьезно подошли к защите от иностранного вмешательства. Как сообщает 17 октября портал «Наш город», всю импортную технику проверят на наличие жучков.

Аукцион по выбору подрядчика уже завершен — научно-технический центр из Екатеринбурга заработает на этой проверке 238 тыс. рублей. Согласно условиям контракта, проверить нужно будет всю технику «на отсутствие в ней устройств перехвата информации». Довольно необычно выглядит полный список: в него помимо очевидных компьютеров и телефонов включили настольные лампы, точечные светильники, микроволновки, кондиционер, холодильник, компьютерные мыши и настенные часы — всего 30 наименований.



