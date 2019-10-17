Упавшего замертво обидчика депутатского сына воскресили в суде Петербурга и арестовали

В Петербурге заключены под стражу 23-летние подозреваемые в ограблении предпринимателя и сына депутата Артема Горшечникова. Суд определил обоих в Кресты, хотя один мечтал о больничной палате.

Как сообщили «Фонтанке» 17 октября в объединенной пресс-службе судов города, Сиевуш Ятимов заключен под стражу по 11 декабря 2019 года.

«Объективных данных о том, что подозреваемый нуждается в экстренной медицинской помощи, суду не было представлено», - уточнили в пресс-службе.

Фото: Фонтанка.ру





Ятимов привлек всеобщее внимание эффектным падением в клетке Василеостровского суда накануне. На заседании он рухнул на пол как подкошенный и перестал подавать признаки жизни. Случился переполох, но конвой метким взором диагностировал симуляцию и терпеливо дождался воскрешения. Ятимов полежал на полу достаточное время, поднялся и вместо кареты скорой помощи получил казенный транспорт до Крестов.

Предполагаемый соучастник ограбления Умеджон Табаров тоже отправился под арест.

По версии следствия, в ночь на 12 октября после отдыха на улице Рубинштейна 28-летний Артем Горшечников поймал такси с двумя неизвестными мужчинами в салоне и поехал домой. На Морской набережной потерпевшего залили перцовым газом и отобрали у него iPhone, портмоне и банковские карты – общий ущерб составил 90 тысяч рублей.

Артем Горшечников приходится сыном депутату ЗакСа Андрею Горшечникову. Подозреваемых полицейские нашли в течение 72 часов.