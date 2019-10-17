В Москве задержали лжеврача, «скормившего» пенсионеркам два кило гречки за полмиллиона

Оперативники уголовного розыска в Москве задержали лжеврача, который лечил гречкой серьёзные заболевания у пенсионерок.

Как сообщает пресс-служба МВД 17 октября, схема обмана была довольно банальной. Одной из жертв, 84-летней жительнице Северного Тушино, злодей позвонил на домашний телефон. Абонент представился врачом и сообщил «пациентке» страшную новость – она больна. Впрочем, мужчина объяснил, что всё лечится одним препаратом. Вскоре он принёс лекарство в квартиру и попросил за него 400 тысяч. Доверчивая пенсионерка отдала всю сумму и стала дожидаться медсестру, которая должна была растолковать способ применения. К жертве мошенника никто не явился, а когда она всё же вскрыла свёрток, нашла внутри только упаковку гречки.

Аналогичный случай произошел с 87-летней жительницей района Южное Тушино, которая передала псевдоврачу 100 тысяч рублей и вместо лекарства также получила упаковку гречки.

По обоим эпизодам возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Подозреваемый уже задержан и заключён под стражу. Полиция в данный момент ищет других жертв лжедоктора.



