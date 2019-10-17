В Пушкинском районе пройдёт всеобщий День благоустройства

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Каждый октябрь в Пушкинском районе проводится месячник по уборке и благоустройству территорий.

В этот период жилищно-коммунальные хозяйства убирают опавшие листья, обрезают кусты, проводят санитарную вырубку старых деревьев, ремонтируют скамейки и игровые площадки. В порядок приводятся сады и парки, территории предприятий и учебных заведений, улицы и дворы.

Учреждения культуры, образования и молодежной политики поддерживают месячник экологическими мероприятиями, посвящёнными бережному, уважительному отношению к природе и родному району. В субботу 19 октября 2019 на общегородской День благоустройства к коммунальщикам присоединятся неравнодушные пушкинцы.

С каждым годом город Пушкин растёт, становится всё более привлекательным. Большая заслуга в этом принадлежит его жителям. Пушкин и окрестности всегда славились не только памятниками истории и архитектуры, но и культурными образованными жителями, с детства проявляющими заботу о красоте и чистоте своей малой родины. Недаром по итогам последнего ежегодного городского смотра-конкурса на лучшее комплексное благоустройство территорий районов Пушкинский район занял почётное второе место в группе пригородных, поделив его с Курортным. При этом пять местных объектов названы самыми благоустроенными. Среди них детский сад № 47 на «Царскосельских холмах», построенный компанией ООО «Терминал-Ресурс» в 2018 году. Дошкольное учреждение признано «Самым благоустроенным объектом образования». Застройщик ведёт комплексное освоение территории вдоль Петербургского шоссе на площади 316 га. Здесь возводятся малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы» и параллельно развивается социальная инфраструктура. Каждый двор «Образцового квартала» благоустроен и ухожен: высажены деревья и декоративные кустарники, установлены современные детские и спортивные площадки. Чистота и порядок здесь поддерживаются круглый год.

Готовые и строящиеся квартиры в Пушкинском районе от застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), тел. +7 (812) 7-19-19-19, www.devcent.ru

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Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya