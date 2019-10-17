Падения лифта в бизнес-центре Петербурга не было. Пассажиров оторвала от пола резкая остановка

Скоростной лифт в бизнес-центре «Мельник» не срывался в шахту, как показалось троим пассажирам, а внепланово сел на ловители между этажами. Причины резкой остановки называются разные.

Как сообщил «Фонтанке» 17 октября генеральный директор компании «КВС. Управление недвижимостью» Дмитрий Беляев, проверка конструкций шахты лифта и записей камер видеонаблюдения не подтвердила информацию о том, что лифт сорвался.

«Анализ ситуации выявил факт резкой остановки лифта, которая могла стать следствием неравномерного распределения нагрузки по кабине и перевеса ее на один угол. Изнутри такая резкая остановка могла показаться гражданам падением. Точные причины выясняются», – сказал Беляев.

Техническим обслуживанием лифтов в «Мельнике» занимается компания «Штаймберг». Накануне ее представители назвали «Фонтанке» предварительную причину остановки — попадание постороннего предмета в шахту. На верхних этажах недавно открытого бизнес-центра продолжаются ремонтно-строительные работы.





Генеральный директор «Штаймберга» Андрей Прижимов в комментарии 17 октября скорректировал информацию: «Была версия о попадании постороннего предмета в шахту лифта. Часто мусор попадает в натяжные устройства, которые контролируют ловители, или в сами ловители, потому что зазор между ними и направляющими составляет 2 миллиметра. Но посторонних предметов не нашли».

Впрочем, версия неравномерного распределения нагрузки кажется Прижимову невероятной.

«В кабине находились три человека. Не то количество людей, которое может привести к перекосу кабины. Лифт рассчитан на грузоподъемность 1000 килограммов», – разъяснил он.

По словам Прижимова, в бизнес-центре накануне фиксировались перебои с электроснабжением. Напичканный электроникой лифт мог отреагировать на кратчайшую, в миллисекунды, потерю питания.

Пассажиры «Мельника» ехали утром 16 октября на скоростном лифте с первого этажа. Между восьмым и девятым кабина резко остановилась, троих человек довольно сильно тряхнуло. Кабина двигалась со скоростью 1,6 метра в секунду. При почти мгновенной остановке пассажиры испытали неприятные ощущения от перегрузок и эффекта свободного падения.