«Нас показывают!» Ромео и Джульетта из-под Петербурга решили вернуться домой, увидев себя в телевизоре

Стало понятно, где и как провели три месяца сбежавшие от родителей 14-летняя Ангелина из Соснового Бора и 17-летний Илья из Самары. Нашлись влюблённые подростки благодаря совпадению и желанию посмотреть телевизор через окно.

Как пишет 47news, вечером 16 октября пропавшие в июне 14-летняя Ангелина и 17-летний Илья находились в городе Ждановка Брянской области. Вот как они описали своё возвращение полицейским:

«...Проходя по улице ...мы увидели в одном из домов телевизор, в котором показывали наши фотоизображения. Мы напугались и направились в отдел полиции, где пояснили, что сбежали с дома, находимся в розыске и попросили помощи. За время моего отсутствия, в отношении меня противоправных действий не совершалось. Я жив и здоров», – легли на бумагу слова Ильи.

Произошло это после вечернего эфира программы «Пусть говорят» на «Первом канале». На передачу пришла мать 14-летней Ангелины, которая 23 июля сбежала с Ильёй из города Новолукомль Витебской области в Белоруссии. Там она находилась на каникулах у своего родного отца. С тех пор влюблённую пару видели в нескольких городах, но на связь с ними выйти не удавалось.





Известно, что Ангелина прописана в Сосновом Бору, но уже два года живёт с матерью в турецком городе Анкара. Отчим девочки, русский инженер, работает на строительстве атомной станции «Аккую». Второго июня девочка прилетела в Петербург, откуда её забрал отец и увёз в Новолукомль в Белоруссии. Планировалось, что обратно она полетит 12 августа. Уже 3 июня из Самары приехал Илья, с которым девочка познакомилась в Интернете год назад и с тех пор поддерживала связь, ставшую романтической. Илья неделю жил в заброшенном доме в деревне Вал под Новолукомолью и уехал обратно. Влюблённые встречались тайком.

21 июля Илья вернулся и так получилось, что встретился с отцом Ангелины. Произошла ссора. Илья переночевал в хостеле в Витебске и вновь вернулся за возлюбленной.

Парочка добралась на маршрутке до Витебска, переночевала и отправилась по железнодорожным путям в Смоленск. На ночь они останавливались в заброшенных деревенских домах. До Смоленска дошли за несколько дней, перейдя границу. Там на два дня остановились в хостеле, после чего подростки отправились автостопом в Брянскую область.

1 сентября оказались в деревне Красной Брянской области. Там нашли брошенный дом и жили в нём до 16 октября. Кстати, как без денег вели хозяйство, пока непонятно.

«Вечером, 16-го автостопом поехали в Жуковку...» – рассказал полиции Илья. Там и увидели себя в телевизоре.