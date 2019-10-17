Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+6°C
/ Завтра: +8
$ 64.35р
71.05р
14:11 17.10.2019
Расширенный поиск

Общество
17.10.2019 13:55
Печать

Глава Совета по правам человека при Путине Михаил Федотов отказывается комментировать свое увольнение. СМИ пишут, что на его место придет Фадеев

Советник президента Российской Федерации, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Путине Михаил Федотов не подтверждает информацию о своём увольнении с поста главы СПЧ.

«Не комментирую», – сказал Михаил Федотов «Фонтанке» в четверг, 17 октября.

Ранее об уходе Федотова с поста председателя Совета со ссылкой на анонимный источник сообщил «Интерфакс». 

«Претензий к работе Федотова у Кремля нет. Вероятным кандидатом на пост президента Совета он назвал председателя Общественной палаты России Валерия Фадеева», – передало информагентство слова источника и уточнило, что отставка связана с достижением предельного возраста для госслужбы.


В сентябре правозащитнику исполнилось 70 лет. Федотов возглавляет СПЧ с 2010 года. Он является автором действующего закона о СМИ, инициатором создания Российского агентства интеллектуальной собственности при президенте и Российского авторского общества. В 1990-е Михаил Федотов был постпредом РФ при ЮНЕСКО.

В начале 2019 года в интервью «Фонтанке» Михаил Федотов утверждал, что по сравнению с другими странами «в России есть свобода слова». 

Главе ОП Валерию Фадееву 59 лет. Общественную палату он возглавляет с июня 2017 года.

Член СПЧ от Петербурга Наталья Евдокимова выразила надежду, что отставки Федотова не произойдёт. «Я сейчас не хочу это подтверждать. Я ещё надеюсь, что будет другое решение. Давайте подождём», – сказала «Фонтанке» ответственный секретарь Правозащитного совета Петербурга.

Вместе с тем член СПЧ Ева Меркачева подтвердила «Интерфаксу» информацию о скором уходе Федотова.


© Фонтанка.Ру
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      Setl City
      17.10.2019 12:47

      Setl Group строит Верхне-Каменскую улицу в Приморском районе

      Холдинг Setl Group завершает строительство участка Верхне-Каменской улицы от пересечения со строящейся Плесецкой ул. на северо-запад вдоль 6-ой очереди ЖК «Чистое небо». Работы ведутся полностью за счет средств компании.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      17.10.2019 12:41

      Банк «Санкт-Петербург» внедрил легкий факторинг

      Банк «Санкт-Петербург» начал оказывать услуги факторингового финансирования по облегченной схеме совместно с факторинговой компанией ООО «Первое Факторинговое Агентство» (ПФА) и платформой light-version.com.
      ГК «КВС»
      17.10.2019 12:25

      ГК «КВС» и Сбербанк предлагают ипотеку с субсидированной ставкой

      Группа компаний «КВС» и Сбербанк разработали совместную программу субсидирования ипотечной ставки. Теперь клиенты могут оформить кредит на квартиру по ставке от 7,3% годовых.
      АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
      17.10.2019 11:55

      Концерн ВКО «Алмаз – Антей» оснастил оборудованием Новосибирский центр Единой системы ОрВД России

      АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» совместно с ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и предприятиями российской промышленности завершили реконструкцию технологического здания и техническое перевооружение Новосибирского укрупнённого центра ЕС ОрВД.
      shutterstock.com
      17.10.2019 10:15

      5 причин поступить на программу Global Executive MBA в WU Executive Academy

      Программа Global Executive MBA в бизнес-университете WU Executive Academy ориентирована на амбициозных лидеров, стремящихся получить навыки работы в динамичной глобализованной среде. Вот 5 причин для того, чтобы рассмотреть возможность стать участником этой программы.
      АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
      16.10.2019 17:38

      Жилой комплекс бизнес-класс «Сосновка» введен в эксплуатацию

      АО «Cпециализированный застройщик «Строительный трест» получило разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса бизнес-класса «Сосновка», расположенного в Выборгском районе на проспекте Тореза, д. 77, корп. 1, у границы с одноименным парком.
      ГК «Полис Групп»
      16.10.2019 16:02

      Эксперты ГК «Полис Групп»: У Ленинградской области высокий инвестиционный потенциал

      Ленинградская область заняла первое место по вводу жилья в России. Соответствующий рейтинг представило РИА Новости.
      предоставлено компанией ARKAN
      16.10.2019 14:12

      Угнанный Hyundai Tucson вернулся к владельцу

      Утром 14 октября на связь с Мониторинговым центром ARKAN вышел владелец Hyundai Tucson и сообщил, что его автомобиль пропал с места парковки на севере Петербурга.
      pixabay.com
      16.10.2019 13:36

      7 ноября - круглый стол «ОСАГО. Новые тарифы и новые возможности»

      Городской портал «Фонтанка.ру» проводит круглый стол на тему: «ОСАГО. Новые тарифы и новые возможности»
      Setl City
      16.10.2019 12:59

      «Петербургская Недвижимость» представляет квартиры в Московском районе от 2,6 млн рублей

      Компания вывела в продажу новые секции в корпусе 1.2 проекта «Зеленый квартал» в Московском районе. Дом сдается в первой половине следующего года: это хороший вариант для покупателей, которым важно переехать как можно скорее.
      Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
      16.10.2019 12:29

      20 октября – Ярмарка готовых квартир в «Новом Оккервиле»

      20 октября с 11:00 до 17:00 на Представительстве в «Новом Оккервиле» пройдет Ярмарка готовых квартир.
      Glorax Development
      16.10.2019 11:52

      Последние квартиры с предчистовой отделкой в Golden City

      В VII квартале жилого комплекса Golden City осталось 14 квартир площадью от 34, 2 кв. м до 81, 2 кв. м с предчистовой отделкой. Они расположены в уютной 6-этажной секции дома, среди планировок можно выбрать вид на Финский залив или на благоустроенный внутренний двор.