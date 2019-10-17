Глава Совета по правам человека при Путине Михаил Федотов отказывается комментировать свое увольнение. СМИ пишут, что на его место придет Фадеев

Советник президента Российской Федерации, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Путине Михаил Федотов не подтверждает информацию о своём увольнении с поста главы СПЧ.

«Не комментирую», – сказал Михаил Федотов «Фонтанке» в четверг, 17 октября.

Ранее об уходе Федотова с поста председателя Совета со ссылкой на анонимный источник сообщил «Интерфакс».

«Претензий к работе Федотова у Кремля нет. Вероятным кандидатом на пост президента Совета он назвал председателя Общественной палаты России Валерия Фадеева», – передало информагентство слова источника и уточнило, что отставка связана с достижением предельного возраста для госслужбы.





В сентябре правозащитнику исполнилось 70 лет. Федотов возглавляет СПЧ с 2010 года. Он является автором действующего закона о СМИ, инициатором создания Российского агентства интеллектуальной собственности при президенте и Российского авторского общества. В 1990-е Михаил Федотов был постпредом РФ при ЮНЕСКО.

В начале 2019 года в интервью «Фонтанке» Михаил Федотов утверждал, что по сравнению с другими странами «в России есть свобода слова».

Главе ОП Валерию Фадееву 59 лет. Общественную палату он возглавляет с июня 2017 года.

Член СПЧ от Петербурга Наталья Евдокимова выразила надежду, что отставки Федотова не произойдёт. «Я сейчас не хочу это подтверждать. Я ещё надеюсь, что будет другое решение. Давайте подождём», – сказала «Фонтанке» ответственный секретарь Правозащитного совета Петербурга.

Вместе с тем член СПЧ Ева Меркачева подтвердила «Интерфаксу» информацию о скором уходе Федотова.