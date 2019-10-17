Парижский зоопарк явил миру новый организм — безмозглый, неубиваемый и с 720 полами

Удивительное существо желто-зеленого цвета, которое выглядит как грибок, но ведет себя как животное, представили миру ученые Парижского зоопарка. Существо, словно пришедшее на Землю из хорроров, получило название blob (можно перевести как «капля» или «слизь»): собственно, это имя и было выбрано для него на основе научно-фантастического фильма ужасов 1958 года. В том фильме пришелец, вылезший из упавшего на землю метеорита, — blob — поглощает все на своем пути в маленьком городке в Пенсильвании.

« Le #blob est difficile ? placer dans l’arbre du vivant. (...) Il nous apprend bien des choses sur la richesse de la vie sur Terre », explique @BrunoDavidMNHN.

Rendez-vous d?s samedi au @zoodeparis pour entrer dans la blob-zone ! ?@CNRS #RDVSauvage #5AnsZoodeParis pic.twitter.com/B6lQ7gnjDQ — Zoo de Paris (@zoodeparis) October 16, 2019

«Blob – живое существо, которое стало одной из загадок природы, – цитирует Reuters директора парижского музея естественной истории Бруно Давида, к которому относится зоопарк. – Оно удивительно: при том, что у него нет мозга, он способен обучаться».

Как пояснил ученый, если объединить два этих существа, одно передаст свой опыт другому.





У «капли» нет ног и крыльев, зато есть уникальная способность к самозаживлению: если ее разрезать пополам, она срастется назад за две минуты. А еще она при отсутствии рта, желудка и глаз способна различать еду и переваривать ее. У существа 720 полов.

«Мы уверены, что это не растение, но не знаем, животное ли это или гриб, – озадачен Бруно Давид. – Для гриба он ведет себя очень странно».