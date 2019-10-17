Осуждённый Павел Котов и подследственная Аня Павликова поженились в «Матросской тишине»

Приговорённый к реальному сроку по «дадинской» статье Константин Котов и фигурантка дела «Нового величия» Анна Павликова расписались в СИЗО «Матросская тишина». Фотографии одинокой невесты у дверей изолятора появились в соцсетях 17 октября.

О предстоящем «торжестве» стало известно три дня назад. Мама 18-летней Ани рассказала, что Котов стал одним из первых людей, кто поддержал дочь.

«Он один из первых очень поддерживал Аню, писал ей письма, всякие передачки, он приезжал мне помочь. Практически все это время были вместе», – сказала Юлия Павликова.





Женщина также рассказала «Медузе», что приговор, вынесенный Котову, стал для их семьи ударом.

«Теперь я ношу ему передачки, что еще остается делать? Надо его поддержать. Мы пишем ему письма, носим передачки, передаем открытки. Оказывается, в СИЗО есть ящичек, куда можно прийти и бросить открытку без всяких марок, не через почту. Я стараюсь хотя бы два-три раза в неделю приехать и отправить открытку. Такую красочную — про погоду, про осень. Пишем ему стихи на этих открытках. Письмо — это понятно. А вот когда берешь в руки открытку… Она же красивая. Надеюсь, в этот момент он улыбается», – цитирует Павликову-старшую издание.

Напомним, девушка была задержана, а потом арестована в марте прошлого года, на тот момент ей было 17 лет. Ей вменяют участие в экстремистском сообществе «Новое величие», которое якобы намеревалось участвовать в «народных восстаниях, революционных действиях, в столкновениях с представителями действующего в России режима». В СМИ предполагали, что дело «Нового величия» является провокацией ФСБ. Константин Котов в сентябре был признан виновным в неоднократных нарушениях правил проведения митингов. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет колонии.