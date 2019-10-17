Генпрокуратура выяснит, законно ли «Победа» решила повысить тарифы на билеты

Под прокурорскую проверку вновь попала авиакомпания «Победа». После распространенной информации о подорожании билетов на 25 евро ею займется Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Об этом журналистам 17 октября сообщил представитель надзора Александр Куренной. Он отметил, что проверка начнется по распоряжению Генпрокуратуры, а проводить ее будет Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Ранее это ведомство подало в суд из-за того, что российский лоукостер взимал с пассажиров плату за регистрацию в иностранных аэропортах. В апелляционной инстанции суд согласился с доводами надзора о незаконности такой позиции, после чего дочка «Аэрофлота» заявила, что с 28 октября поднимет цены на все билеты.

Как ранее писала «Фонтанка», большинство пассажиров «Победы» регистрируются онлайн, к киоскам в залах аэропортов бегут те, кто опоздал или не смог заблаговременно получить место в самолете через Интернет. При этом подорожание касается всех билетов. Практика платной регистрации – норма для лоукостеров.

Тем временем авиакомпания обратилась в Минтранс с просьбой исключить из федерального закона требование регистрировать пассажиров бесплатно.



