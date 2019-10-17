Новая скоростная трасса из Петербурга может начинаться от Шафировского. Она продублирует Дорогу жизни

Дорога жизни, ведущая от Петербурга в сторону Ладоги, должна получить дублёра. Новая трасса задумана как скоростная.

Начались предпроектные проработки транспортного обхода посёлка Романовка, который станет дублёром региональной трассы Санкт-Петербург – Морье (Дорога жизни), сообщили «Фонтанке» 17 октября в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти. Начинаться он может в коридоре от Шафировского проспекта с выходом на Дорогу жизни в районе деревни Проба – это один из вариантов трассировки.

Все варианты будут изучены в первом квартале следующего года. После подсчёта предполагаемых затрат на стройку, по словам главы дорожного комитета Дениса Седова, станет ясно, каким образом финансировать проект: за счёт регионального дорожного фонда или с помощью инвесторов и федеральных субсидий.





Кроме того, отмечают в пресс-службе комитета, по заказу ГКУ «Ленавтодор» до конца года завершатся предпроектные проработки реконструкции подъезда к Колпино от трассы М-10 «Россия». Дорога соединяет Колпино и посёлок имени Тельмана с федеральной трассой, а также обеспечивает выезд в сторону Оборонной улицы.