«Левада-центр»: Путин за два года растерял треть доверяющих ему россиян

Количество россиян, которые доверяют президенту РФ Владимиру Путину, с ноября 2017 года сократилось на треть. Два года назад о доверии лидеру государства говорили 59% россиян, сегодня лишь 39%. Об этом в четверг, 17 октября, сообщает «Левада-центр».

Министр обороны России Сергей Шойгу за тот же период потерял почти половину симпатизирующих ему сограждан. О доверии руководителю армии и флота осенью 2017 года говорил каждый четвёртый гражданин РФ (23%). Сейчас Шойгу доверяют лишь 13% россиян.

От Сергея Лаврова за два года отвернулись 5% россиян. Доверие к главе МИД упало с 19% до 14%. Глава внешнеполитического ведомства сегодня вызывает столько же доверия сколько и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, чей рейтинг доверия оставался практически неизменным последние 23 месяца.

Фото - levada.ru





Главе правительства Дмитрию Медведеву сегодня доверяет лишь каждый десятый гражданин (9%). В 2017 году таких было немногим больше (11%). Геннадий Зюганов вызывает доверие сегодня вдвое меньше, чем позапрошлой осенью. Лишь 6% россиян доверяют главному коммунисту страны. В 2017 году этот показатель лидера КПРФ составлял 11%.

Оппозиционеру Алексею Навальному доверяют всего 3% граждан. Столько же россиян главе Фонда борьбы с коррупцией не доверяют вовсе.

Каждый четвёртый респондент (24%) признался, что тех, кому он доверяет, в политике России просто не существует.

Опрос был проведён 26 сентября – 2 октября 2019 года среди 1601 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ.

В начале октября цифры «Левада-центра» показали «застой» в одобрении основных институтов власти россиянами.

АНО «Левада-центр» внесена в список иностранных агентов Минюста.