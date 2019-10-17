«Есть состав нарушения, но привлечь нельзя». Дипломаты США не будут оштрафованы за поездку на место ядерного инцидента под Архангельском

Состав административного правонарушения в действиях трех дипломатов из США, которых сняли с поезда в Северодвинске из-за несанкционированного въезда на режимную территорию, есть, но привлечь их к ответственности нельзя. Об этом сообщил 17 октября «Интерфаксу» https://www.interfax.ru/russia/680718 информированный источник.

«Они обладают дипломатической неприкосновенностью. Для дипломатов предусмотрен особый порядок разрешения вопроса о возможности привлечения их к ответственности по дипломатическим каналам», – сообщает информационное агентство.

Ранее в МИД РФ заявили, что к административной ответственности привлечь американских дипломатов якобы все-таки можно.

В минувшую среду стало известно, что снятые в понедельник, 14 октября, с поезда «Ненокса — Северодвинск» американские дипломаты несколько раз меняли поезда. В МИД РФ иронизировали, что американские дипломаты «видимо, заблудились». По данным СМИ, обнаруженные в Северодвинске сотрудники посольства США якобы выдавали себя за грибников, но вызвали подозрение у привокзального сотрудника МВД. По неподтверждённой информации, военно-морской атташе Уитситт Уильям Кертис, атташе Арриол Джерри Энтони, а также военный атташе по фамилии Данн возвращались из поселка Ненокса, где находится полигон ВМФ РФ.





8 августа на этом полигоне при испытаниях новейшего оружия произошёл взрыв. Погибли пять сотрудников Росатома и двое военных. Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что взорвалась новейшая ракета на ядерной установке. Официальные власти эту информацию не подтверждали. Однако вице-премьер Юрий Борисов связывал взрыв с разработкой «принципиально новых образцов техники». После ЧП в регионе был зафиксирован скачок уровней радиации. Через 11 дней после инцидента Владимир Путин заявил, что «никакой угрозы там нет».

Чрезвычайные происшествия с ракетами в Неноксе случались и ранее. В 2016 году во время испытаний ракета упала рядом с жилыми домами. Разработчик изделия тогда утверждал, что инцидент не был опасным для местных жителей, так как их заранее эвакуировали.