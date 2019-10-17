Выяснив в МРЭО, что медсправка фальшивая, петербуржец удивился. В интернете ему сказали, что это оригинал

Собравшись заменить водительское удостоверение, петербуржец «вляпался» в уголовное дело. Он принёс медицинскую справку с признаками подделки.

Как сообщает 17 октября ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошёл на днях в МРЭО ГИБДД №17 Калининского района. 31-летний житель Приморского района обратился с заявлением о замене водительского удостоверения в связи с окончанием его срока действия. Проверяя пакет документов, инспекторы ГИБДД усомнились в подлинности медицинской справки: на ней отсутствовали соответствующие защитные знаки.

Для мужчины эта информация оказалась сюрпризом. Он пояснил полицейским, что приобрел документ в интернете, а доставивший бумагу курьер заверил покупателя, что заключение оригинальное.

По данному факту возбуждено уголовное дело за использование заведомо подложного документа (часть 3 статьи 327 УК РФ). С мужчины взято обязательство о явке.



