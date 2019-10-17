Setl Group строит Верхне-Каменскую улицу в Приморском районе

Setl City

Холдинг Setl Group завершает строительство участка Верхне-Каменской улицы от пересечения со строящейся Плесецкой ул. на северо-запад вдоль 6-ой очереди ЖК «Чистое небо». Работы ведутся полностью за счет средств компании.

В настоящее время заканчивается прокладка первого, 130-метрового, участка Верхне-Каменской улицы для удобного подъезда будущих жителей 6-й очереди ЖК «Чистое небо» к дому. Это двухполосная дорога со всеми необходимыми знаками дорожного движения и тротуарами. Setl Group осталось лишь смонтировать освещение и нанести разметку, что компания планирует сделать к ноябрю.

С наступлением весны, когда установится теплая и благоприятная для укладки асфальта погода, холдинг продолжит строительство дороги и вдоль следующей, седьмой очереди. Плановый срок ввода очереди в эксплуатацию – конец 2020 года. До этого момента новый участок дороги будет полностью достроен и введен в эксплуатацию.

Setl City

Общая длина Верхне-Каменской ул., от Плесецкой ул. и до торца корпуса 7.1, составит 460 метров. Планируется, что на новой улице появятся остановочные павильоны для общественного транспорта. Они будут установлены также за счет Setl Group.

В дальнейшем Setl Group планирует продолжить строительство Верхне-Каменской улицы вдоль 11 и 12-й очередей ЖК «Чистое небо» и до перспективного продолжения пр. Авиаконструкторов. Таким образом, общая протяженность Верхне-Каменской ул. в границах от Плесецкой ул. до продолжения Авиаконструкторов составит около 1 км.

Эксклюзивным брокером проекта «Чистое небо» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»