Евросоюз и Великобритания договорились о новой сделке по Brexit. В соцсетях не верят и шутят про то, как «Джонсон сбил ЕС»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондону удалось договориться с Европейским Союзом об условиях выхода из ЕС. Об этом 17 октября сообщает Sky News.

Информацию в своем твиттере подтвердил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Никаких подробностей сделки пока не приводится, ее еще должен одобрить парламент Великобритании. Джонсон уже высказал уверенность в том, что новая договоренность позволит сторонам «вернуть контроль над ситуацией».

Отметим, в соцсетях немедленно начали потешаться над британским премьером, который пришел на свой пост с обещанием выйти из ЕС, однако исполнить это обещание никак не мог.





Также пользователи соцсетей изобразили, как они видят достижение договоренности между Джонсоном и Евросоюзом.