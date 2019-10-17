«Победа» идет на второй заход. Лоукостер снова просит у Минтранса разрешения взимать плату за регистрацию в аэропорту

Авиакомпания «Победа» (входит в ГК «Аэрофлот») повторно обратилась в Министерство транспорта РФ с просьбой разрешить включать в тариф услугу регистрации клиентов в аэропорту. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба лоукостера.

Сейчас такой сбор запрещают Федеральные авиационные правила. На прошлой неделе Московский городской суд подтвердил, что регистрация в воздушной гавани не может быть дополнительной услугой. После этого «Победа» заявила о намерении повысить на 25 евро цены билетов на все рейсы из зарубежных аэропортов, хотя ранее признавала, что стойками регистрации пользуется лишь 10% ее пассажиров.



