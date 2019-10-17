Посольство объяснило, откуда взялись буквы «ДПС» на сопровождавших Путина машинах эмиратской полиции

Россия не просила нанести кириллическую надпись на автомобили эмиратской полиции, которые сопровождали президента Владимира Путина в ОАЭ. Как рассказали 17 октября РИА Новости в российском посольстве в Абу-Даби, принимающая сторона перед визитом не консультировалась с посольством по поводу надписей.

«Эмиратская сторона, наверное, хотела оказать дополнительный знак внимания в рамках теплого приема, устроенного главе Российского государства», – отметил представитель дипмиссии.

По его словам, сопровождение кортежа президента местной полицией на автомобилях, раскрашенных в цвета российской дорожно-патрульной службы и с надписью «ДПС» по-русски – не рядовая ситуация. Российские делегации другого уровня в ОАЭ сопровождают обычные автомобили дорожной полиции, без дополнительных надписей.

Скриншот из twitter.com/dimsmirnov175





Путин 15 октября прибыл на официальную встречу с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахайяном на автомобиле «Аурус». По дороге ко дворцу кортеж президента сопровождали автомобили «Мерседес» с эмиратскими номерами и выполненной синим цветом надписью «ДПС», на их дверях были нарисованы флаги и гербы двух стран – видеозапись с ними выложил в Twitter журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.

Когда автомобиль Путина подъехал к главному входу, над дворцом пролетела эскадрилья истребителей, раскрасив небо в цвета российского флага, а затем расположенные неподалеку от дворца пушки произвели 21 залп.

Во время визита был подписан ряд инвестиционных договоров на общую сумму 1,5 млрд рублей. Арабские компании, в том числе, придут в Санкт-Петербург.