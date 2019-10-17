Ремонт затянется на 6 лет. Суд отправил в колонию петербуржца, едва не зарезавшего соседа за жалобы на шум

Выборгский районный суд вынес приговор петербуржцу, который чуть не убил соседа, пришедшего пожаловаться на шум дрели. Об этом 17 октября сообщает городская прокуратура. 20-летний Роман Романов ударил ножом 33-летнего борца за тишину, но того сумели спасти свидетели драмы.

Суд установил, что в октябре 2018 года 20-летний житель многоэтажки задумал посреди ночи сделать ремонт. На шум отреагировал 33-летний сосед, который, как и многие, не мог уснуть от громких звуков. Он пришёл к нарушителю тишины с требованием угомониться, но получил в ответ несколько ударов ножом, которые могли стать фатальными, если бы не помощь других жильцов дома.

Агрессивный любитель ночного ремонта свою вину не признал. Суд отправил его в колонию строгого режима на 6 лет. Также с петербуржца взыскали более 150 тысяч рублей. Ремонт в своей квартире Романов доделает не скоро.

Напомним, летом психически нездоровый житель квартиры на улице Зайцева затопил соседа. Тот проснулся в мокрой квартире и поднялся наверх с претензиями. Конфликт закончился стрельбой: виновник потопа прямо в подъезде трижды выстрелил в жертву. Раны, полученные 46-летним пострадавшим от протечки, оказались смертельными.



