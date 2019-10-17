«Семье» пригрозили банкротством. Иск о признании несостоятельным ТД «Интерторг» намерена подать «Птицефабрика Синявинская»

АО «Птицефабрика «Синявинская» намерено обратиться в арбитраж с заявлением о признании несостоятельным ТД «Интерторг» (сеть «Семья», «Идея», Spar). Как следует из сообщения, опубликованного компанией 16 октября, поводом для иска стал договор поставки от 2016 года.

Сумма требований не указывается. В картотеке арбитража иски от АО «Птицефабрика «Синявинская» к ТД «Интерторг» отсутствуют. Но, по закону о банкротстве, суд принимает заявление, если сумма требований к юрлицу составляет не менее 300 тысяч рублей. Тот же закон обязывает кредиторов публиковать сообщения о намерении не менее чем за 15 дней до обращения в суд требования о признании компании несостоятельной.

Ранее «Фонтанка» сообщала о финансовых проблемах ТД «Интерторг». Размер требований, предъявленных к компании в 2019 году, перевалил за 1 млрд рублей. Контрагенты прекращают поставки из-за проблем с оплатой.



