«Я слишком брезглива для секса в вонючем туалете редакции». Главреда новгородской газеты заподозрили в насилии над коллегой

Главный редактор муниципальной газеты «Новгород» Михаил Боголюбов стал фигурантом уголовного дела о сексуальном насилии. Заявление на него написала коллега, корреспондент интернет-издания «Новгород.ру» Алина Щеглова.

О возбуждении дела по статье 132 УК сообщает новгородское управление СКР.

«По предварительным данным, 27 сентября 2019 года подозреваемый после совместного употребления спиртных напитков совершил в отношении заявительницы насильственные действия сексуального характера», – говорится в релизе ведомства.

Алина Щеглова подала заявление в СКР еще 30 сентября. С тех пор длилась доследственная проверка.





По утверждению Щегловой, над ней надругались в редакции муниципальной газеты «Новгород», где небольшая компания журналистов праздновала вручение наград регионального конкурса «Феникс». К ночи все разошлись, кроме Щегловой и Боголюбова.

«По его версии, все было добровольно, по взаимному согласию. Но я слишком брезглива, чтобы соглашаться на секс с не самым приятным мне человеком в грязном, маленьком, вонючем туалете редакции, – написала Алина пост в telegra.ph. – Не было никакой добровольности, когда я теряла сознание и падала на пол грязного туалета. Я не соглашалась на то, чтобы он разорвал мне платье. Я не могла дать согласие на то, чтобы он поднимал меня за волосы с пола этого туалета и тащил в кабинет редакции. Когда он прекратил меня удерживать, я выбежала на улицу босиком. Наверно, все так делают после взаимного согласия?»

Михаил Боголюбов работает на мэрию Великого Новгорода. Местный союз журналистов возглавляет глава пресс-службы мэрии. Жена Боголюбова работает в полиции. По словам Щегловой, обратиться в Следственный комитет и предать случай огласке ее вынудила убежденность, что дело «замнут».