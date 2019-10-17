Семак рассказал, кто заменит в «Зените» Мамману

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак в преддверии матча 13-го тура чемпионата Российской премьер-лиги против «Ростова» рассказал об особенностях соперника и состоянии отдельных игроков.

– «Ростов» здорово играет в быстрых атаках, обладает очень квалифицированными исполнителями, которые могут завершить сами, опасно разыгрывает стандарты. Много плюсов у команды, которые мы должны иметь в виду. Прекрасно понимаем, что место, где находится соперник, и количество набранных очков абсолютно заслуженны. Команда играет на своих сильных качествах, делает это хорошо», – подчеркнул Семак.

Отдельно главный тренер «Зенита» отметил нападающего Эльдора Шомуродова, возглавляющего с 10 голами список бомбардиров РПЛ.

«Элдор сейчас действует просто блестяще – это касается и завершения, и движения, и работы на команду. Понятно, что все футболисты группы атаки «Ростова», не говоря уже об обороне, выполняют большой объем работы, которая придает баланс игре команды. Что касается Шомуродова, то он – открытие чемпионата в хорошем смысле, хороший футболист», – заявил Семак.





Также главный тренер «Зенита» рассказал о состоянии Малкома и Мамманы, которые недавно перенесли операции. У Малкома травма проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра, а у Мамманы – повреждение крестообразной связки колена.

«В случае с Малкомом надеялись, что можно обойтись консервативными методами лечения. Была надежда, что не потребуется операция. Следующий этап после консервативного – операционный. Надеюсь, проблема исчезнет. Рассчитывали и надеялись, что Малком поможет нам в осенней части чемпионата России, и особенно в Лиге чемпионов. Это жизнь, спорт, к сожалению, не получилось. Что касается Мамманы, то обидно. Не все так гладко проходило во время реабилитации после прошлого повреждения, были нюансы и сложности. К сожалению, пришлось сделать повторную операцию. Любой рецидив требует более длительного восстановления. Мы надеемся, что он реабилитируется. Кто заменит Мамману? Сейчас с нами постоянно будет тренироваться Прохин, который ездил с нами на сборы. Он будет в нашем полном распоряжении, будет готовиться и тренироваться, чтобы выйти и помочь, если ему предоставится шанс», – добавил наставник сине-бело-голубых.

Матч «Зенит» – «Ростов» пройдет 19 октября в Петербурге, на «Газпром Арене». Начало в 19:00. После 12 туров у обеих команд по 26 очков.