Две трети землян скорее доверятся искусственному интеллекту, чем живому начальнику. Особенно в Индии и Китае

Подавляющее большинство участников исследования американской корпорации Oracle и исследовательской фирмы Future Workplace в случае необходимости предпочтут искать помощь не у своего начальника, а у искусственного интеллекта. Из 8370 участников опроса в 10 странах мира 64% скорее доверятся роботу, чем человеку, сообщает в четверг, 17 октября, Esquire.

Восемь из десяти землян (82%) уверены, что роботы лучше, чем классические менеджеры, могут предоставлять точные данные, контролировать график работы и управлять бюджетом.

При этом каждый второй участник исследования (45%) отметил, что роботы пока не могут понимать эмоции так же хорошо, как живые люди. Каждый третий (33%) респондент признал, что люди тренируют людей пока лучше машин.

Самое мощное доверие машинам зафиксировано в Индии и Китае. На Востоке роботов предпочитают живым людям уже 89% и 88% работающих граждан, соответственно. Доверие к человеку заметно выше во Франции, Великобритании и США. Здесь роботам готовы отдаться лишь 56%, 54% и 57% граждан. Мужчины доверяют ИИ чаще, чем женщины. 56% мужчин и 44% женщин предпочтут машине живого босса.





Каждый третий землянин (34%) хочет иметь более качественный пользовательских интерфейс для работы с ИИ.

Данных по России американские исследователи не приводят. Между тем президент России Владимир Путин в минувший четверг утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. До 2025 года на развитие ИИ и нейротехнологий в РФ планируют потратить около 400 млрд рублей.

В правительстве РФ отмечали, что мировые инвестиции в соответствующие технологии в 2014 – 2017 годах выросли в три раза и составили около $ 40 млрд. При этом бурный рост рынка будет продолжаться. В ближайшие 5 лет он может вырасти в 7 раз, сказано в подписанной президентом стратегии.

«В 2018 году мировой рынок технологических решений, разработанных на основе ИИ, составил $ 21,5 млрд и к 2024 году достигнет почти $ 140 млрд», – утверждают авторы концепции без ссылок на источник впечатляющего прогноза.