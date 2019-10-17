СПбГУ просит не рассматривать поправки в правила застройки, без которых не сможет возвести кампус в Пушкине

Санкт-Петербургский государственный университет попросил комиссию по землепользованию и застройке отложить на неопределенное время рассмотрение заявки на изменение территориального зонирования с рекреации на общественно-деловую застройку на участке в Пушкинском районе, куда планируется перенести кампус. Об этом 17 октября соощил в Facebook глава центра экспертиз «ЭКОМ» Александр Карпов.

Комиссия по землепользованию должна была 18 октября рассмотреть инициативную заявку СПбГУ. Строить кампус сейчас мешает территориальное зонирование — статус ТР3 участка (рекреация). Университет попросил изменить его на зону общественно-деловой застройки — ТД1-2. Как отмечает Карпов, предложенные поправки противоречат Генплану, кроме того, вуз не упомянул в пояснительной записке вопросы транспортного, инженерного и социального обеспечения.

Интересно, что, в случае если комиссия рекомендует запустить процесс смены территориального зонирования, в Петербурге придется заново проводить публичные слушания по правилам землепользования и застройки (ПЗЗ) по всем 18 районам. Аналогичная ситуация сложилась в 2018 году в случае с корпусом 40-й больницы в Сестрорецке. Здание на 3 метра не вписалось в предельную высоту, определенную для этого участка.

План переезда СПбГУ в Пушкин опубликовали 1 октября. Новость вызвала протесты студентов и преподавателей, которые собирают подписи против решения руководства вуза, аргументируя разрушением сложившейся атмосферы университета и проблемами с транспортной доступностью будущего кампуса. Кроме того, вопросы появились к озвученной стоимости проекта. По мнению экспертов, заявленной стоимости в размере 45 млрд рублей едва ли хватит на половину из заявленного объема строительства в 1 млн кв. метров. При этом только 19 млрд рублей могут быть профинансированы за счет бюджета, остальное, заявили в университете, предоставят некие частные инвесторы.



