Российский бизнес едва не получил многомиллиардные платежи по налогу за имущество из-за неясной поправки в Налоговый кодекс

Поправка к Налоговому кодексу с размытой формулировкой могла стоить российскому бизнесу сотни миллиардов доначисленных платежей по налогу на имущество. Тревогу забили в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). В Минфине проблему признали и работают над тем, чтобы исключить вольную трактовку.

Подробности 17 октября сообщает «Коммерсантъ». По данным газеты, глава РСПП Александр Шохин в письме первому вице-премьеру Антону Силуанову обратил внимание на поправку к статье 378.2 Налогового кодекса. Она расширяет перечень объектов недвижимого имущества, с которых с 2020 года будут взимать налог с кадастровой стоимости.

Шохин указал, что она содержит фразу «иные объекты недвижимого имущества», которую при желании можно распространить на все производственные комплексы или списанное и не снятое с учета в Росреестре имущество. Исходно в законопроекте такой формулировки не было, и он не должен был коснуться промышленных объектов. Глава РСПП подчеркнул, что поправку не обсуждали с бизнесом, и выразил опасения, что вольная трактовка может привести к «существенному росту фискальной нагрузки».

Собеседники газеты выразили мнение, что в результате второго чтения законопроекта, видимо, была допущена неточность. Но она, в теории, может вылиться в миллиарды рублей дополнительных платежей, поскольку налоговики могут трактовать значение по своему усмотрению.

Закон был подписан президентом и опубликован 29 сентября. Замглавы Минфина Илья Трунин в ответном письме главе РСПП указал, что Минфин и комитет Госдумы по налогам работают над внесением поправок в принятый закон, чтобы исключить двусмысленное толкование понятия «иные здания и сооружения».



