«Это абсолютно правильное решение». ГИБДД поддержала увеличение скорости на магистралях до 130 км/ч

Госавтоинспекция России одобрила идею об увеличении скоростного лимита на автомобильных магистралях до 130 км/ч. Вопрос планируется решить в ближайшее время.

Глава ГИБДД РФ Михаил Черников на совещании «Безопасность дорожного движения и развитие инфраструктуры» в Екатеринбурге сообщил, что ведомство вместе с Росавтодором «в ближайшее время решат вопрос» о движении на платных трассах и автострадах и постепенно будут поднимать максимальную разрешенную скорость на них до 130 км/ч, передает 17 октября Autonews.ru.

«Это абсолютно правильное решение, мы его поддерживаем, здесь созданы все безопасные и комфортные условия. Я уверен, что на этих дорогах даже при увеличении максимальной скорости ДТП происходить не будут», – заявил Черников.

Об увеличении разрешенной скорости на магистралях говорят уже давно. В июне 2019 года стало известно, что Росавтодор заказал разработку нового ГОСТа, который позволяет устанавливать на дорогах скоростной лимит в 130 км/ч. Позже в ведомстве заявляли, что новый стандарт могут ввести уже в конце 2019 – начале 2020 года. В первую очередь он будет актуален для платных участков трасс М-4 («Дон») и М-11 (Москва – Санкт-Петербург).



