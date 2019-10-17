Кабан спустился с гор в Гурзуф, распугал людей, отнял колбасу и пошёл купаться

Кадр из видео в YouTube

Дикий кабан, что называется, навёл шороху в курортном Гурзуфе в Крыму. Он спустился с гор, пробежал по улицам и пошёл купаться на пляж. От него пострадали два человека и всколыхнулись соцсети. Звериный маршрут описал 17 октября севастопольский ForPost.

В группе «Погода на Ай-Петри» «ВКонтакте» пишут, что животное выбежало из леса, спустилось в Гурзуф, а затем на многолюдный пляж, по пути напав на семью из трёх человек. «Они просто шли с ребёнком, а на них бежал кабан. Отец прижал дочку к стенке и закрыл собой. Говорят, собаки загнали, бежал он с Краснокаменки в Гурзуф по улице Ленинградской, которая ведет к морю, мимо меня пробежал в двух метрах», – рассказывает очевидец.





По информации «Крымской газеты» и «Первого Севастопольского», в городе зверь напал на прохожего: хотел полакомиться колбасой.

По данным председателя государственного комитета ветеринарии РК Валерия Иванова, во время «кабаньих бегов» пострадали два человека. «Отдельно пострадала женщина. И мужчина, который по каким-то своим убеждениям бегал за ним по пляжу, чтобы его погладить. И кабан немножко защитился, укусив его за руку, чтобы он не приставал к нему», – рассказывает Иванов.

Пострадавшая женщина после нападения кабана обратилась за помощью к медикам. «Имеется одно обращение со станции скорой помощи о том, что женщина получили ушибленные раны в результате столкновения с животным (по предварительным данным – дикий кабан), – сообщили изданию в пресс-службе МВД по Республике Крым. – Мы эту информацию приняли, зарегистрировали в установленном законом порядке. Проводится проверка».

В крымском главке МЧС журналистам ForPost подтвердили, что кабан выбежал на пляж, и спасатели выехали на место, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих. Отлавливали и обездвиживали животное сотрудники государственного комитета ветеринарии Республики Крым.

При поимке кабана возникли определённые сложности, «ведь не каждый день по пляжу бегает дикий кабан», отметил Валерий Иванов. Доза снотворного, которую обычно применяют при поимке бездомных собак, на него не подействовала. «Это был очень сильный кабан – кабан-одиночка, а не стадный. Такие мигрируют между стадами для кровосмешения, гуляют сами по себе и сами себе на уме, обычно очень сильные, – объясняет чиновник. – Поэтому нам пришлось применить несколько инъекций наркоза. Его активность, конечно, снижалась, но он даже после второго дротика не уснул».

После усыпления кабана увезли, чтобы исследовать на возможные заболевания. В частности, у него отобрали пробы на бешенство и африканскую чуму свиней, по словам Иванова, «с учётом того, что животное просто так в город не ходит и с учётом его определённой агрессии».

В полиции посетовали на то, что привлечь к ответственности дикого кабана невозможно. Однако ему грозит и более страшная участь: если окажется, что зверь болен бешенством или африканской чумой, его придется усыпить.