«Я всегда был патриотом». Фигурант «московского дела» покинул Россию и возвращаться не собирается
Фигурант «московского дела» Айдар Губайдуллин уехал из страны. Об этом он сам сообщил в своем Facebook 17 октября.
«Это решение далось мне нелегко, но события последних дней не оставили мне выбора. Я покинул страну и в ближайшие годы не вернусь. Я люблю всех вас, я люблю Москву и Россию, и любой, кто меня знает, скажет, что я всегда был патриотом. Я хочу сказать всем вам большое спасибо за все, что вы сделали. Россия обязательно будет свободной, и я буду прилагать все силы для этого», – пишет Губайдуллин.
Куда именно он уехал, неизвестно. Напомним, по версии следствия, подозреваемый во время акции 27 июля в Москве бросил в сторону полицейских бутылку с водой, которая ни в кого не попала. Сам он говорил, что бутылка была пустой, и уточнял, что «поддался эмоциональному всплеску». Обвинение Губайдуллину предъявили по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).
Справка:
Серия митингов, в том числе несогласованных, прошла в Москве летом 2019 года. Самой массовой по задержаниям стала акция 27 июля. После нее было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках и несколько дел по 318-й статье, о насилии в отношении полиции. Все вместе эти эпизоды в прессе называют «московским делом». Самым громким приговором стал реальный срок актеру Павлу Устинову, его задержали 3 августа возле метро, когда он смотрел в телефон. Под давлением общественности приговор был смягчен и заменен на условный срок. Всего в деле 19 фигурантов, в том числе за твит Владислав Синица получил пять лет колонии, к 4 годам приговорен Константин Котов – ему вменили неоднократное нарушение правил проведения митингов, это второй случай в России (первым был Ильдар Дадин, он просидел в колонии больше года и был оправдан по требованию Конституционного суда).