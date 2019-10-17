«Я всегда был патриотом». Фигурант «московского дела» покинул Россию и возвращаться не собирается

Фигурант «московского дела» Айдар Губайдуллин уехал из страны. Об этом он сам сообщил в своем Facebook 17 октября.

«Это решение далось мне нелегко, но события последних дней не оставили мне выбора. Я покинул страну и в ближайшие годы не вернусь. Я люблю всех вас, я люблю Москву и Россию, и любой, кто меня знает, скажет, что я всегда был патриотом. Я хочу сказать всем вам большое спасибо за все, что вы сделали. Россия обязательно будет свободной, и я буду прилагать все силы для этого», – пишет Губайдуллин.

Куда именно он уехал, неизвестно. Напомним, по версии следствия, подозреваемый во время акции 27 июля в Москве бросил в сторону полицейских бутылку с водой, которая ни в кого не попала. Сам он говорил, что бутылка была пустой, и уточнял, что «поддался эмоциональному всплеску». Обвинение Губайдуллину предъявили по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).



