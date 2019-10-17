Банк «Санкт-Петербург» внедрил легкий факторинг

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» начал оказывать услуги факторингового финансирования по облегченной схеме совместно с факторинговой компанией ООО «Первое Факторинговое Агентство» (ПФА) и платформой light-version.com.

Факторинг – это финансирование под уступку прав денежных требований, регулируемое 43 главой ГК РФ. Стандартное факторинговое финансирование, получаемое клиентом, требует существенных затрат на организацию документооборота. Клиент предоставляет значительный набор документов для рассмотрения (балансы, отчеты за 5 отчетных периодов, справки из банков, расшифровки балансовых счетов), подписывает договор, получает подпись покупателя на уведомлении, а также предоставляет банку пакет документов по каждой поставке: накладную, акт, УПД или счет-фактуру. Банк, получив документы, проверяет их и через несколько дней, при правильном оформлении всех документов, предоставляет финансирование в размере до 90% от осуществленной поставки.

При лёгком факторинге схема работы другая:

1. Клиент оставляет заявку на факторинг на платформе light-version.com в электронном виде (3 минуты).

2. Light-version проводит все проверки и готовит договор факторинга (1 рабочий день).

3. Клиенту достаточно подписать договор существующей ЭЦП (0,5 минут).

4. Light-version самостоятельно уведомит дебитора, и настроит получение данных о поставках клиента.

5. По мере поставок клиенту достаточно в личном кабинете light-version.com отметить поставки, за которые клиент хочет получить деньги.

6. Если отметить поставки до 12-00, то факторинговая компания в этот же день перечислит 100% суммы поставки за вычетом комиссии.

Легкий факторинг предполагает полностью электронный документооборот. Работу по уведомлению покупателя возьмет на себя платформа light-version.com. Данные о выполненных поставках в автоматическом режиме отразятся в личном кабинете клиента на платформе light-version.com. Клиент получает от факторинговой компании сумму, которую ему должен покупатель.

Комиссия за факторинговое финансирование составит от 0,2% от суммы поставки за срок отсрочки. Дополнительных комиссий не предусмотрено.

Подробнее можно ознакомиться на сайте https://www.bspb.ru. ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.)

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