Экоактивисты остановили поезда в лондонской подземке. За это с ними расправились разъярённые пассажиры
Пассажирам лондонской подземки пришлось вступить в бой с экоактивистами Extinction Rebellion, которые остановили составы. Акции члены движения провели на трёх станциях.
Видео со станции Canning Town 17 октября опубликовала в своём твиттере британская газета Metro. На кадрах видно, как двое мужчин бегают по крыше вагона, не давая поезду двинуться с места. Внизу на них смотрит разъярённая толпа, скопившаяся на платформе из-за задержки. В какой-то момент в активистов начинают лететь еда и напитки, после чего их силой стаскивают за ноги и уже на земле запинывают.
Furious London commuters have been pulling Extinction Rebellion protesters off the top of a train at Canning Town stationpic.twitter.com/ZHgsVCIxft— Metro (@MetroUK) 17 октября 2019 г.
Акции протеста Extinction Rebellion длятся в Лондоне уже дольше недели. За это время полиция задержала около двух тысяч человек. Среди них, например, 63-летняя бельгийская принцесса.
Справка:
Экодвижение Extinction Rebellion («Восстание против вымирания») организует по всему миру демонстрации с призывами к более активной борьбе с глобальным потеплением. Согласно сайту движения, его цель состоит в привлечении внимания общества к проблемам экологии. Первая акция Extinction Rebellion стартовала 7 октября. Активисты заблокировали движение вокруг колонны Победы в округе Тиргартен и в районе Потсдамер-плац в Берлине. В тот же день в Амстердаме протестующие препятствовали движению перед зданием художественного музея Рейксмюсеум. В Лондоне полиция арестовала 135 человек, блокировавших движение на дорогах, мостах и площадях британской столицы в районе Вестминстера. В апреле экоактивисты в течение 11 дней мешали движению в Лондоне. Тогда полицейские задержали 1 тыс. участников протеста, 850 из них понесли административное наказание. В августе представители движения угрожали заблокировать работу лондонского аэропорта Хитроу с помощью дронов.