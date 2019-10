Экоактивисты остановили поезда в лондонской подземке. За это с ними расправились разъярённые пассажиры

Пассажирам лондонской подземки пришлось вступить в бой с экоактивистами Extinction Rebellion, которые остановили составы. Акции члены движения провели на трёх станциях.

Видео со станции Canning Town 17 октября опубликовала в своём твиттере британская газета Metro. На кадрах видно, как двое мужчин бегают по крыше вагона, не давая поезду двинуться с места. Внизу на них смотрит разъярённая толпа, скопившаяся на платформе из-за задержки. В какой-то момент в активистов начинают лететь еда и напитки, после чего их силой стаскивают за ноги и уже на земле запинывают.

Furious London commuters have been pulling Extinction Rebellion protesters off the top of a train at Canning Town stationpic.twitter.com/ZHgsVCIxft