Финляндия будет выдавать пятилетние визы всем "порядочным" туристам после "двухлетки"

С 11 ноября Финляндия поменяет внешний вид визовой наклейки, а с февраля следующего года будет выдавать пятилетний шенген. Об этом 17 октября журналистам сообщила начальник визового отдела Генконсульства Финляндии в Петербурге Аннели Нуммелин.

«С 11 ноября мы начнём применять новую визовую марку», – представила нововведение Нуммелин.

Более важное нововведение вступит в силу 2 февраля 2020 года. «Тогда мы начнём применять новый визовый кодекс. Заявление можно будет подать за шесть месяцев до предполагаемой поездки. И тогда будет возможно оформление многократной визы на пять лет чаще, чем в настоящее время», – рассказала представитель Генконсульства.

Пятилетний шенген будут выдавать тем, у кого уже была двухлетняя финская виза, которая «использовалась по всем правилам, без нарушений».

Сейчас пятилетние визы Финляндия выдаёт ограниченному кругу лиц. Напомним, с 1 сентября изменились требования к пакету документов.



