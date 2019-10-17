ГК «КВС» и Сбербанк предлагают ипотеку с субсидированной ставкой

ГК «КВС»

Группа компаний «КВС» и Сбербанк разработали совместную программу субсидирования ипотечной ставки. Теперь клиенты могут оформить кредит на квартиру по ставке от 7,3% годовых.

Соглашение между партнерами включает две ипотечные программы со сниженными процентными ставками. Первая рассчитана на погашение кредита в течение 7 лет. Ставки по ней начинаются от 7,3% годовых для зарплатных клиентов банка и от 7,8% годовых для остальных категорий заемщиков. Предложение доступно при первом взносе от 20%. При меньшей сумме собственных средств – от 15 до 20% – ставки увеличиваются на 0,3 процентных пункта.

Вторая программа – сроком на 12 лет. При первом взносе от 20% ипотечный кредит выдается по ставке от 7,8% годовых – для зарплатных клиентов и от 8,3% годовых – для всех остальных клиентов. Сумма кредитования – от 300 тыс рублей, максимальная сумма кредита не должна превышать 85% договорной стоимости кредитуемого жилого помещения.

Ипотекой с субсидированной ставкой могут воспользоваться клиенты, которые приобретают квартиры в жилых комплексах ГК «КВС» «Новое Сертолово» и «Ясно.Янино» во Всеволожском районе Ленобласти, а также в ЖК «Континенты» рядом с метро «Парнас».

«Сбербанк сегодня входит в число стратегических партнеров ГК «КВС». В июне мы подписали соглашение о совместной работе по внедрению современных технологий и сервисов для розничных потребителей, а также развитию партнерских программ для клиентов. Помимо особых условий по ипотеке, которые сегодня доступны нашим клиентам, мы совместно развиваем цифровые сервисы. Так, интернет-магазин квартир ГК «КВС» работает с сервисом «ДомКлик». Процесс сделки полностью переведен в онлайн. Это быстро, удобно, безопасно, что важно, как для нового поколения покупателей, так и для дистанционных клиентов», – отметил Сергей Ярошенко, генеральный директор ГК «КВС».

Подробнее с условиями программы субсидирования ипотеки можно ознакомиться на сайте https://www.sberbank.ru или уточнить по телефону: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Новое Сертолово» – застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/)

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» – застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)

ЖК «Континенты» – застройщик ООО "КВС-ВЫБОРГСКИЙ", проектная декларация на сайте https://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-kontinenty/dokumenty/