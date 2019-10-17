Увернулся от одной машины и попал под вторую. Попытка перебежать Кушелевскую дорогу привела пешехода в больницу

Пешеход серьезно пострадал под колесами автомобиля в Калининском районе Петербурга утром 17 октября. Мужчину увезли в больницу.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 9:51 у дома 3 по Кушелевской дороге. 30-летний водитель автомобиля Jaguar вне пешеходного перехода сбил мужчину 55 лет. В результате пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии.

По словам очевидцев, пешеход был пьян, пишет «Дорожный инспектор». Произошедшее попало на камеру видеорегистратора проезжавшей мимо машины. На записи видно, что двое мужчин вышли на дорогу в неположенном месте. Они пересекли крайний правый ряд, когда один из пешеходов внезапно побежал. Он успел пробежать перед ехавшей в среднем ряду «Нивой», но попал под двигавшийся в крайнем левом «Ягуар».





Также этим утром на Кушелевской дороге в крайней правой полосе автомобиль Subaru въехал сзади в другую легковушку, сообщает в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Марина. По словам участника группы Артёма, Hyundai Solaris вывернул перед «Субару» «из-под путепровода».