Смольный предупреждает: опасайтесь злых лосей. Показываем ДТП, когда уже ничего не сделать

Если вы находитесь в черте города, это не значит, что можно не опасаться лосей. За последние два месяца на территории Петербурга зафиксировано два наезда на этих зверей, всего за год – четыре. Большинство случились ночью или ранним утром, информирует 17 октября комитет по природопользованию Смольного.

Пресс-релиз на зоологическую тему комитет выпустил после сообщений о том, что на территорию городской застройки выходят лоси. Сейчас у животных гон – сезон размножения, он продлится до начала ноября. Животные ведут себя очень активно, совершают длительные переходы, часто пересекают автомобильные дороги, заходят в места постоянного пребывания людей.

«Петербуржцы видели лосей в промзоне Шушары, на КАД, недалеко от Новоселок, — рассказал начальник отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира комитета по природопользованию Николай Ахматович. — Лось представляет серьезную опасность для людей, когда выходит на автомобильную дорогу. <...> Почуяв угрозу, он может напасть».

Водителям следует быть предельно внимательными и обращать внимание на предупреждающие знаки «Дикие животные» и «Зона действия». В этом году их дополнительно установили на Приморском шоссе от поселка Ольгино до населенного пункта Лисий Нос, на Средневыборгском шоссе от поселка Молодежное до границы с Ленинградской областью и ряде других автомобильных дорог, проходящих через леса. Установка таких знаков в ближайшее время продолжится.





Если заметите лося на трассе, лучше остановиться или на низкой скорости покинуть место. В случае ДТП надо выставить знак аварийной остановки и вызвать сотрудников ГИБДД по номеру «102» или «112». Увозить сбитого лося с места аварии нельзя, так как любое изъятие диких животных из среды их обитания без соответствующего разрешения расценивается как правонарушение, а вот штраф за сбитое дикое животное компенсирует страховая компания по полису ОСАГО, отмечают в комитете по природопользованию.

«Фонтанка» показывала видео «лосиных скачек» на КАД в сентябре и октябре. В конце сентября лось погиб на «Скандинавии», в ночь с 5 на 6 октября – на дороге А-181 Рощино – Выборг. «В 2 часа ночи был сбит лось. Видимо фурой. Умер у нас на глазах. ГАИ ждали 30 минут. По «112» предложили связаться с егерем», – рассказывали участники «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» «ВКонтакте».