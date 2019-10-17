Школьницу избили одноклассники за то, что она напомнила учителю о домашнем задании. Девочку госпитализировали

На Сахалине школьники избили свою одноклассницу за то, что она напомнила учителю о домашнем задании. Как пишет 17 октября «Интерфакс», девочку пришлось госпитализировать.

Инцидент произошел накануне, 15 октября, в городе Поронайск. Проверку происшествия проводит местная прокуратура, сообщили в надзорном ведомстве. В отделе полиции «Интерфаксу» рассказали, что тоже ведут проверку «по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетней». В школе от комментариев отказались.

В комментариях местным СМИ родители девочки говорят, что их дочь, учащаяся в четвертом классе, в конце урока напомнила учителю, что та забыла задать домашнее задание. После уроков девочку избили одноклассники, дома ей стало плохо. Школьницу госпитализировали.



