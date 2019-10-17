В МИД РФ рассказали, что американских дипломатов, прокатившихся по запретной территории, ждет только административное наказание

Министерство иностранных дел России направит ноту посольству США после того, как в Северодвинске сняли с поезда американских дипломатов. Об этом 17 октября заявил статс-секретарь МИД РФ Евгений Иванов.

«Сегодня должна быть отправлена», – приводит цитату ТАСС.

По словам сотрудника МИД, на представителей госдепа из-за действующего иммунитета будут составлены только административные протоколы.

«Это сотрудники посольства, я так понимаю, сотрудники военного атташата, они пользуются иммунитетами. Поездка действительно была согласована, но пункт назначения был Архангельск. Каким-то образом они оказались около Северодвинска», – отметил Иванов.

16 октября сообщалось, что американские дипломаты, снятые 14-го числа с состава «Ненокса — Северодвинск», несколько раз меняли поезда. В российском МИД поиронизировали, что американские дипломаты «видимо, заблудились». Сообщалось, что обнаруженные в Северодвинске сотрудники посольства выдавали себя за грибников и вызвали подозрение у полицейского на вокзале. Предположительно, они возвращались из поселка Ненокса. По информации СМИ, речь идет о военно-морском атташе Уитситте Уильяме Кертисе, атташе Арриола Джерри Энтони, а также военном атташе по фамилии Данн.



