Пассажиров «Суперджета» в Шереметьево убили дым от пластика и огонь

Огонь и токсичный дым от пластика стали причиной гибели пассажиров «Суперджета», совершившего аварийную посадку в Шереметьево в мае. Об этом сообщил главный криминалист Следственного комитета России (СКР) Зигмунд Ложис.

Представитель ведомства дал интервью «Коммерсанту», которое опубликовано 17 октября. Речь шла, в том числе, об одной из самых страшных трагедий уходящего 2019 года — авиакатастрофе в Шереметьево, где при возгорании борта «Аэрофлота» при нештатной посадке погиб 41 человек, в том числе дети.

«Большинство людей погибло не от удара, а от огня и отравления продуктами горения. По предварительным данным, опасные вещества выделялись при горении не только топлива, но и обшивки салона, сделанной из пластика», – заявил Ложис.

На вопрос, использовали ли пассажиры кислородные маски, криминалист ответил: «Все произошло очень быстро, большинство людей погибло в креслах, так и не успев отстегнуться, среагировать на происшедшее».

Напомним, 2 октября стало известно, что командиру сгоревшего SSJ-100 Денису Евдокимову предъявлено обвинение. Ему вменили нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Пилот обвинение не признает. Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что пилотов «Аэрофлота», возможно, не обучали полету в режиме Direct mode, в который самолет перешел после сбоя в работе электронных блоков.



