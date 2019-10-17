Когтеточку кота Ахилла выставят на благотворительный аукцион

Когтеточка легендарного оракула чемпионата мира по футболу эрмитажного кота Ахилла будет выставлена на благотворительном аукционе на выставке «Мир кошек», которая пройдет 19 октября в «Ленэкспо». Сам предсказатель, как почётный гость выставки, будет курировать мероприятие.

Начальная ставка – 19 600 рублей. Это стоимость подготовки одного питомца для дальнейшего устройства в семью. «Она складывается из затрат на обследования, вакцинацию, кастрацию и обработку от паразитов. Если учесть, что сейчас на площадке ожидают своих хозяев более 40 хвостатых, общая сумма расходов на их подготовку составляет около 800 000 рублей. В первую очередь это деньги волонтёров, спонсоров и всех любителей животных», – рассказали организаторы выставки.

Аукцион пройдет в зоне первого в Европе котокафе «Республика кошек». Деньги, вырученные от продажи, будут направлены для подготовки к уКОТовлению новых бездомных животных.

Напомним, эрмитажный кот Ахилл, глухой от рождения, предсказывал результаты матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Он был признан одним из самых лучших предсказателей, безошибочно угадавшим исходы игр между Россией и Египтом, Россией и Саудовской Аравией, Ираном и Марокко, а также между Бразилией и Коста-Рикой. Это не первый опыт предсказаний у Ахилла – впервые кот работал оракулом на Кубке конфедераций в 2017 году, точно предсказав три из четырех матчей.