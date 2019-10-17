Инвесторы криптовалюты от Павла Дурова могут получить обратно 77% из 1,7 млрд долларов, вложенных в проект. Запуск TON откладывается

Telegram предлагает инвесторам своего ICO на 1,7 млрд долларов либо согласиться на перенос запуска криптовалюты Gram до 30 апреля, либо получить обратно 77% вложенных денег. Об этом 17 октября пишет The Bell.

Сделать выбор инвесторы должны до 23 октября. Напомним, на 24-е число назначена встреча юристов Telegram и SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США), на которой представители мессенджера надеются договориться об отсрочке запуска криптовалюты.

Эту информацию The Bell предоставили двое инвесторов блокчейн-проекта TON. Ранее запуск криптовалюты был намечен на конец октября, в противном случае Павел Дуров обещал вернуть инвесторам деньги. Однако позже выяснилось, что, согласно условиям договоров с инвесторами, действия американских властей расцениваются как форс-мажор и возвращать деньги Дуров не обязан.

Отметим, для того, чтобы отложить запуск криптовалюты, нужно согласие большинства инвесторов.



