Концерн ВКО «Алмаз – Антей» оснастил оборудованием Новосибирский центр Единой системы ОрВД России

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» совместно с ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и предприятиями российской промышленности завершили реконструкцию технологического здания и техническое перевооружение Новосибирского укрупнённого центра ЕС ОрВД.

Новосибирский УЦ – один из самых загруженных по количеству обслуживаемых воздушных судов в контролируемом воздушном пространстве. Под его контролем и управлением находится приграничное воздушное пространство шести регионов Российской Федерации и воздушные трассы, связывающие Западную Европу с Юго-Восточной Азией, а также Северную Америку с Южно-Азиатским регионом.

Вычислительный комплекс АС ОрВД обрабатывает данные от двадцати шести радиолокаторов, девяти радиопеленгаторов, двух источников метеоинформации, 1 МПСН, 1 АЗН-В. Обеспечено взаимодействие с системой наземного аэродромного движения НКАД «ВЕГА».

В рамках реконструкции пятиэтажного здания центра площадью 2 647 кв. м. выполнена перепланировка помещений, оснащение объекта инженерными системами и автоматизированной системой организации воздушного движения, а также благоустройство прилегающей территории. Работы по реконструкции осложнялись необходимостью укрепления несущих конструкций здания.

АС ОрВД, поставленная для оснащения Новосибирского УЦ ЕС ОрВД, соответствует высокому уровню автоматизации по международной классификации, для её построения применены обновлённые технические системы и средства: комплекс средств автоматизации управления воздушным движением, система коммутации речевой связи, пультовое оборудование диспетчерского и инженерного состава и другие системы, традиционно используемые для решения поставленных задач. Также в состав АС ОрВД вошли развёрнутые ранее система планирования использования воздушного пространства, комплексный диспетчерский тренажёр и оборудование «тестового модуля». При построении системы использован принцип унификации оборудования с существующими Тюменским и Екатеринбургским укрупнёнными центрами.

Архитектура комплексов и подсистем реализована на базе технологии «тихий зал», обеспечивающей отсутствие в рабочих помещениях шума работающей аппаратуры. При этом особенностью применяемых технических решений явилось размещение оборудования АС ОрВД в трёх технологических зданиях Новосибирского Центра ОВД.

После ввода в эксплуатацию Новосибирского укрупнённого центра ЕС ОрВД количество укрупнённых центров в Российской Федерации возросло до 9. На очереди создание укрупнённых центров в Санкт-Петербурге, Якутске и Ростове-на-Дону.

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