В троллейбусе в Чебоксарах пострадали более 30 человек, 10 из них – дети

В результате аварии с троллейбусом в Чебоксарах пострадали не 14 или 17 человек, как сообщалось ранее, а 31.

По данным минздрава Чувашии на 8:00 17 октября, травмированы десять несовершеннолетних и 21 взрослый, тяжёлых травм никто не получил. 16 взрослым и девяти несовершеннолетним назначено амбулаторное лечение. Госпитализированы только шесть человек – пятеро взрослых и один несовершеннолетний, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Местное издание «Про Город» со ссылкой на республиканскую прокуратуру уточняло, что два человека получили переломы конечностей.

16 октября в 14:38 на проспекте Тракторостроителей троллейбус врезался в столб. Было задействовано девять бригад скорой медицинской помощи, две бригады психологов. Ситуация находится под личным контролем главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева, отмечается в сообщении минздрава.





В интернете появилась видеозапись момента ДТП. На ней видно, что троллейбус двигается небыстро, его уводит вправо, он запрыгивает правыми колёсами на газон и врезается в столб. В СМИ звучала версия о том, что у водителя свело ногу. Он был трезв.

Прокуратура и Следственный комитет по Чувашии начали проверки, отмечает «Про Город».